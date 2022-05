Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um estudo comprovou que cães conseguem detectar a Covid-19 ao farejar o suor humano. Publicado pela revista Open Forum Infectious Diseases Journal, o trabalho dos cães teve uma taxa de acerto de 96,4%.

Com esse incrível resultado, pesquisadores do Assistance Dogs of Hawai e do The Queen’s Medical Center

relataram que cães de detecção médica poderiam ser um método seguro, não invasivo, barato e eficiente para diagnosticar a doença em escolas e hospitais e reduzir a propagação da infecção.

Sem contar que isso tornaria os exames mais leves e divertidos com esses peludos, não é mesmo?

O estudo

O vírus causa alterações metabólicas no organismo que resultam na produção de compostos orgânicos voláteis excretados pela respiração e pelo suor de uma pessoa, produzindo um cheiro que cães treinados podem detectar.

No estudo, foram usadas amostras de 584 indivíduos (internados e ambulatoriais) com idades entre 6 e 97 anos, que haviam feito um teste RT-PCR. Destas, 141 amostras haviam testado positivo para Covid-19. as outras 443 que tiveram resultado negativo foram usadas como controle.

Três cães da raça Labrador e um Golden Retriever foram treinados para detectar a amostra positiva e negativa do vírus.

A cada vez que eles detectavam uma amostra positiva para Covid-19, o cão deveria sentar ou colocar a pata em cima dela. Para amostras negativas, isso não deveria ocorrer.

Teste em ambiente hospitalar

A segunda parte do estudo foi feita com os cães em ambiente hospitalar. Nessa fase, um dos três labradores examinou 153 novas amostras.

Após as respostas do cão serem comparadas com os resultados do exame, foi resultado uma taxa de 96,4% de acerto.

“A olfação canina é um método preciso e viável para o diagnóstico de SARS-CoV-2, incluindo indivíduos infectados assintomáticos e pré-sintomáticos”, concluíram os autores.

Que incrível!

Com informações de O Progresso