Informações passadas via Disque-Denúncia 181 indicaram a ocorrência de crimes ambientais nos municípios de Campo do Tenente (Sul) e Enéas Marques (Sudoeste). As queixas resultaram em uma operação deflagrada pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), que prendeu dois proprietários de terra suspeitos de desmatar áreas de preservação ambiental.

Devido à destruição da mata nativa, eles receberam quatro Autos de Infração Ambiental (AIA), totalizando R$ 75 mil. Após a verificação pelo BPAmb, os dois envolvidos nos crimes ambientais foram conduzidos para delegacia para aplicação as medidas criminais e administrativas.

Segundo informações do BPAmb, em Campo do Tenente foi localizada a maior área desmatada, cerca de 62,6 mil metros quadrados, que serviam para ampliação de área de plantio e instalação de tanques de criação de peixes. As atividades não tinham autorização do órgão ambiental e, por isso, o proprietário foi identificado e autuado em R$ 57 mil.