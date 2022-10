Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois homens foram identificados e presos pela polícia, acusados de realizar dois recentes assaltos, com emprego de arma de fogo, no bairro Jardim Esplanada, em Ribeirão do Pinhal/PR. Nos episódios, os roubos foram cometidos por dois homens, armados, e foram levados veículos e eletrodomésticos.

No dia 09 de outubro de 2022, um empresário de 37 anos foi rendido pelos criminosos quando chegava à sua casa. Dominado pelos ladrões, ambos armados, foi obrigado a entregar o veículo da marca Toyota, Hilux. Em seguida, os marginais fugiram sem deixar pistas.

Já na noite deste domingo, 23 de outubro, no mesmo bairro, um indivíduo de 35 anos tomava conta da uma residência, durante viagem dos seus moradores, quando foi surpreendido por uma dupla, armada, já dentro de casa. Após ser rendido, foi obrigado a entregar dois veículos, sendo um automóvel da marca GM Agile e outro tipo Citroen C4 20 CTR, além de televisores e videogame.

Nos dois casos, a Polícia Civil instaurou inquérito policial e investigadores foram a campo, checando imagens dos locais dos roubos, colhendo características dos autores e efetuando diligências. A Polícia Militar, logo após o atendimento do segundo assalto noticiado, gerou alerta de rede, provocando ação de policiais militares de Londrina/PR que, na madrugada de 24 de outubro, na Avenida 10 de Dezembro, abordaram os ocupantes do veículo Agile, tomado de assalto, sendo dois homens e duas mulheres. Ao serem detidos, os homens disseram que adquiriram o automóvel em Londrina, instantes antes. Alegaram, ainda, que passaram dia todo naquela cidade, não indicando quem seria o vendedor.

No entanto, de acordo com a Polícia Civil, investigadores de polícia checaram imagens no município de Ribeirão do Pinhal, que apontam que a dupla estava no município momentos antes do assalto, desmentindo as versões apresentadas por ocasião da detenção. Com isso, foram indiciados por roubo agravado. O órgão ainda informa que ocorreu procedimento de reconhecimento dos autores.

Os criminosos, com idades de 26 e 27 anos, e que tinham passagens pela polícia também por assalto, seguem presos no DEPEN em Londrina.