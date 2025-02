O Instituto Millennium de Oceanografia (IMO) detectou pela primeira vez deformações na Fossa do Atacama, no fundo do mar, que pode causar um terremoto. Essa descoberta pode auxiliar na compreensão dos processos que acontecem no fundo do oceano e qual é a relação disso com terremotos e tsunamis.

O IMO tem um projeto intitulado IDOOS, que fica na Universidade de Concepción (UdeC), reunindo diversos profissionais de áreas como geologia, geofísica, biologia e oceanografia. Esse processo auxilia no estudo e investigação das profundezas marítimas ligadas a atividades tectônicas.

Segundo Marco Moreno, professor de Engenharia da Universidade Católica e investigador principal do IMO, “a Fossa do Atacama, um dos locais menos conhecidos da Terra, é fundamental para compreender a geração de mega terremotos e tsunamis, fenômenos que afetam a estabilidade do fundo do mar, o transporte de sedimentos e os ecossistemas”, disse o especialista em entrevista ao portal El Mostrador.

Terremotos

Na expedição, com o apoio do cientista alemão presente, uma rede com 5 sensores foi instalada no fundo do mar. De acordo com um dos investigadores, “os dados no terreno já indicam que esta área está a acumular energia e que poderá ocorrer em breve um grande terramoto de magnitude 8,0 a 8,5”.

A descoberta foi realizada na expedição IDOOS III, com o apoio financeiro da Agência Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (ANID).

Projeto e expedições

Nas primeiras expedições, alguns equipamentos foram instalados, incluindo linhas oceanográficas que medem a temperatura, corrente e densidade aquática. A rede com cinco sensores de pressão é capaz de registrar movimentos no fundo do mar. Em 2024, na terceira expedição do projeto, a equipe conseguiu fazer a manutenção e coletar os dados desses equipamentos.

*Com supervisão de Erick Mota