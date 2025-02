O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, assinou a adesão do município ao Pacto pela Inovação, uma iniciativa da Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), que visa fortalecer a cultura da inovação, qualificar jovens e modernizar a administração pública. A assinatura ocorreu durante o evento Paraná Mais Cidades, em Foz do Iguaçu, e contou com a presença do vice-prefeito Antonio Neto e do secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Leandro Lima.

A adesão ao pacto garante que Jacarezinho avance em estratégias de transformação digital, possibilitando a implementação de políticas públicas voltadas para ciência e tecnologia e a captação de recursos estaduais para investimentos no setor. Entre as principais iniciativas estão a criação de fundos e conselhos municipais de inovação, além da oferta de cursos e capacitações para jovens em programação, robótica e informática.

“Essa é uma grande conquista para Jacarezinho. A inovação é um caminho essencial para o desenvolvimento, e agora teremos ainda mais suporte para implementar soluções tecnológicas que beneficiem toda a população”, destacou Palhares.

O programa também prevê a chegada da Carreta da Inovação, uma unidade móvel equipada com tecnologia de ponta que oferecerá oficinas e treinamentos para a população em diversas áreas.