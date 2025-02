Na noite de segunda-feira (17), um acidente ocorreu no km 62 da PR-439, em Santo Antônio da Platina, envolvendo uma moto Yamaha MT-03 e um caminhão Ford Cargo.

O piloto da moto, de 21 anos, e o passageiro, de 26 anos, ficaram feridos e foram levados ao Pronto-Socorro. O motorista do caminhão, de 58 anos, não se machucou e o teste do bafômetro confirmou que ele não havia ingerido álcool.

O motorista do caminhão relatou que a moto atravessou na frente do veículo ao passar pelo trevo de acesso à Avenida Oliveira Mota, resultando na colisão. A Polícia Rodoviária investiga as causas do acidente.