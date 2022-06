Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As cidades de Guarapuava, no centro-sul do estado, e Palmas, bem ao sul do Paraná, tiveram seus dias mais frios do ano. Medições do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) detectaram em Guarapuava, no amanhecer deste sábado (11), -0.8ºC. Já Palmas chegou a -2,1ºC. Outras cidades paranaenses da porção sul e da grande Curitiba também registraram temperaturas baixas, que não ultrapassaram os 4ºC.

Em General Carneiro, vizinha à direita de Palmas, houve geada leve e a sensação térmica pode ter chego a -5º, pouco antes das 7h. Confira o mapa do Simepar, com as temperaturas registradas ás 7h30 em todo o Paraná:

Veja como foi a geada leve em General Carneiro:

Geada leve em General Carneiro, no sul do Paraná, onde a temperatura foi negativa neste sábado (12). Imagem: Colaboração / Valdecir Boico

Vai ficar mais frio ainda

E o frio ainda deve persistir no estado por mais alguns dias. Para este domingo (12), a previsão é de geada em quase todo o estado. Só não deve gear no extremo norte do Paraná. Já no extremo sul, de Pato Branco, Guarapuava e Lapa para baixo, a geada deve vir bem forte. Acima desta área, de Foz do Iguaçu à grande Curitiba, a geada deve vir moderada. Já as regiões de Palotina, Campo Mourão, Umuarama, Maringá, Telêmaco Borba, Jaguariaíva e região de serra litorânea do Paraná, a geada pode ser leve.

Veja no mapa do Simepar a previsão de geada para este domingo (12):

Mas o extremo norte do Paraná não vai escapar do gelo, pois na segunda-feira, também há previsão de geada por lá. Veja nas imagens do Simepar a previsão do tempo para os próximos dias:

Domingo (12)

Segunda (13)

Terça (14)

Quarta (15)

Na quinta-feira (16), a chuva entra pela região sudoeste e, na sexta, deve chover em todo o Estado.