Eduardo Costa fica noivo de empresária e recebe declaração da amada

O sertanejo Eduardo Costa, 43, ficou noivo da influenciadora e empresária Mariana Polastreli. O pedido foi divulgado por ela em suas redes sociais. Ambos estão exatamente um ano juntos.

“Noivamos exatamente na data que nos encontramos e de lá para cá não nos separamos por nenhum dia. Em nome de Jesus, por nossas escolhas, ficaremos assim por toda nossa vida”, começou.

“Enfrentaria tudo novamente para estarmos aqui onde estamos. Tenho muito orgulho do homem que você é e muito mais pelo que você tem se tornado”, encerrou.

O fato de enfrentar tudo para estarem juntos tem a ver com uma polêmica do início da relação. Na ocasião, o ex-marido de Mariana anunciou que ela o havia deixado assim como os filhos para ficar com o cantor.