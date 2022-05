Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Preparem os casacos e cobertores: vem frio por aí nos próximos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a queda acentuada de temperatura começa pela região Sul do Brasil nesta segunda-feira (16) e se intensifica ao longo da semana até o norte do país.

Em Curitiba, o clima frio poderá derrubar as temperaturas para mínima de 10°C neste início de semana. Na terça-feira (17), o dia pode amanhecer com mínima de 4ºC e a temperatura não ultrapassa os 12ºC, conforme o Simepar.

A ‘friaca’ se mantém, pelo menos, até sexta-feira, com os termômetros na casa dos 5ºC de mínima e 15ºC de máxima.

Os meteorologistas alertam que a onda de frio pode ocasionar geada, especialmente na região central do Paraná. Segundo o Inmet, existe uma pequena possibilidade de ocorrência de neve nas serras gaúcha e catarinense entre a noite desta segunda-feira e madrugada de terça-feira.

Há a chance de neve nos outros dois estados da Região Sul porque a massa de ar polar chega acompanhada de um ciclone extratropical. A junção da umidade com o ar frio pode provocar a precipitação de flocos de gelo nos pontos mais altos da serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.