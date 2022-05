Paraná: Elefante marinho é flagrado ‘passeando’ pela baía de Antonina; vídeo

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um elefante marinho foi flagrado ‘passeando’ pela baía de Antonina, no litoral do Paraná, na última quarta-feira (11). Um vídeo foi feito por pescadores que estavam na região da Ilha do Corisco. As imagens foram divulgadas pela Prefeitura de Antonina

A bióloga Camila Domit, do Centro de Estudos do Mar da UFPR, que monitora os animais marinhos no Paraná, confirmou que era um elefante marinho e por ser um animal de territorialidade, ele pode se assustar com a aproximação de pessoas e barcos, por isso é necessário manter distância e tomar cuidado. Ela reforçou que o animal não estava encalhado, apenas descansando na praia, comportamento natural da espécie.

Ainda de acordo com a bióloga, trata-se de uma espécie migratória que vem da região sul da Argentina e região subantártica , mas que tem registros no Paraná nos meses de inverno.