Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A preparação para um casamento pode levar meses ou até anos. Procurar o local da cerimônia, vestidos, DJ, jantar… Muitas questões precisam ser levantadas previamente antes de a festa acontecer.

Porém, e se o noivado acabar dando errado e os contratos já estiverem assinados? A curitibana Kallynca Carvalho dos Santos achou uma solução para não perder dinheiro com a multa contratual: fazer uma festa de “descasamento”.

O evento acontecerá no sábado (21), no Castello Reale, em Colombo, região metropolitana de Curitiba (RMC) e será aberto ao público. O valor do convite é de R$ 200 e busca cobrir os gastos na festa, que são estimados em R$ 75 mil.

A servidora pública Kallynca explicou que estava noiva, porém, percebeu que não seria possível casar, pois o casal estava virando amigo. Desde pequena, a servidora sonhava em se casar, mas não foi desta vez que deu certo.

“Estava em uma relacionamento há três anos e meio e, em outubro do ano passado, nós percebemos que não funcionávamos mais como um casal. A gente, realmente, não era o momento de construir uma vida, estávamos abalados. Mas foi um término tranquilo, estávamos mais amigos que um casal”, disse a noiva.

O problema foi que depois que os noivos assumiram os contratos, os dois precisariam pagar multas. O local da festa é o maior gasto da festa e teria multa de 40% do preço de que ela pagou.