Um grave acidente, registrado na tarde desta sexta-feira (10), na BR-376, resultou em uma morte e uma pessoa gravemente ferida. A colisão entre um carro Volkswagen Gol e um caminhão aconteceu no município de Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná. O óbito foi confirmado por socorristas no local e o motorista do veículo de passeio foi encaminhado a um hospital de Londrina, de helicóptero.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no local onde aconteceu o acidente é proibida a ultrapassagem, com faixa contínua. Como os veículos estavam em sentidos contrários, a suspeita é que o Gol tenha invadido a pista do caminhão.

Com o impacto, o carro ficou preso entre o caminhão e um barranco. A mulher que não resistiu estava no banco do passageiro do Gol. Já o rapaz que está em estado grave estava dirigindo o veículo.

A identificação das vítimas não foi confirmada.