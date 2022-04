Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro acidentado na manhã de domingo (03) na BR-369, entre Andirá e Cambará.

Segundo as informações apuradas até o momento, um caminhoneiro que passava pela rodovia viu um carro em meio a uma plantação e acionou as equipes da concessionária que presta socorro médico no trecho.

O local é de difícil acesso e quando os socorristas chegaram encontraram o motorista do veículo já sem vida. A princípio, o carro capotou algumas vezes até bater em uma pedra, na madrugada de sábado ou de domingo.

O corpo da vítima foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho. A polícia investiga o caso.