O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, assinou, na última semana, o pacto de Desenvolvimento da Governança da Área Especial de Interesse Turístico Angra Doce, que abrange 15 municípios dos Estados de São Paulo e Paraná.

A entrega do documento assinado pelo prefeito foi feita pelo diretor do Departamento de Turismo de Jacarezinho, Fabiano Oliveira, durante a 1° Assembléia da Governança do Angra Doce, realizada na última sexta-feira (01) no Balneário da Alemoa, em Siqueira Campos.

O Angra Doce é formado pelos municípios que são banhados pela represa de Xavantes, e foi a primeira área de interesse turístico federal criada no Brasil. “Desde que foi criada, em 2019, os municípios que integram o Angra Doce têm se reunido para elaborar um plano de ação para que o projeto efetivamente saia do papel”, explicou o diretor de turismo. “Em março desse ano nós formulamos o pacto e apresentamos aos prefeitos para que analisassem. E o prefeito Marcelo Palhares prontamente se dispôs a assinar”, complementou.

“Não podíamos ficar de fora desse plano de ação. Sobretudo pela importância de Jacarezinho para a região enquanto pólo cultural e universitário, além dos projetos de inovação que o município vem desenvolvendo. Nós queremos o turismo em nossa cidade, porque acreditamos no turismo como gerador de renda e um propulsor da economia”, afirmou Palhares.

Durante a Assembleia, em Siqueira Campos, além da entrega do pacto, também foi aprovada a metodologia para as visitas técnicas que serão realizadas nos municípios que compõem o Angra Doce, e o formato da Câmara de Gestão que conduzirá os trabalhos da Governança.

A próxima reunião ficou agendada para maio, na cidade de Timburí-SP.

ANGRA DOCE

Criada em 2019, a Área de Interesse Turístico do Angra Doce é formada pelos 15 municípios banhados pela represa de Xavantes. Cinco deles estão no Estado do Paraná: Carlópolis, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Salto do Itararé e Siqueira Campos. Os outros 10 estão no Estado de São Paulo: Barão de Antonina, Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Fartura, Itaporanga, Ourinhos, Piraju, Salto Grande, e Timburí.