Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um grave acidente envolvendo um Fiat Punto e um BYD Dolphin na BR-476, na Linha Verde, em Curitiba. Segundo a Guarda Municipal (GM), as vítimas do Punto foram ejetadas do veículo e os sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Cajuru. O local estava escuro no momento da colisão.

Conforme a GM, o grave acidente aconteceu no km 127 da Linha Verde, na pista sentido ao município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana.

O BYD Dolphin era ocupado por dois irmãos, que saíram ilesos do acidente. Equipes do Siate, SAMU e da Guarda Municipal prestaram atendimento no local. Investigadores da Delegacia de Delitos de Trânsito (DEDETRAN) e da Polícia Científica também compareceram para apurar as circunstâncias do acidente.

A Guarda Municipal informou que o Fiat Punto apresentava pneus com desgaste acima do permitido e foi removido ao pátio credenciado, com a emissão de auto de infração. Os condutores de ambos os veículos se recusaram a fazer o teste do bafômetro, mas não apresentavam sinais visíveis de embriaguez. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).