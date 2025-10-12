Na tarde deste domingo (12), um acidente foi registrado no quilômetro 29 da BR-369, entre os municípios de Andirá e Cambará, no norte do Paraná. O incidente envolveu uma caminhonete Ford Ranger de cor azul, que capotou nas proximidades de um ponto conhecido como “garapeira”.

Segundo informações preliminares, cinco pessoas estavam no veículo no momento do acidente. Três delas foram levadas por terceiros ao pronto-socorro de Andirá antes da chegada das equipes de emergência. As outras duas vítimas receberam atendimento da ambulância da concessionária responsável pela administração do trecho rodoviário e também foram encaminhadas à unidade de saúde local.

Até o momento, não há confirmação sobre a identidade ou a cidade de origem das vítimas. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Santa Mariana não participou diretamente do atendimento.

Durante o resgate, o trânsito na rodovia ficou parcialmente comprometido. As causas do capotamento estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.