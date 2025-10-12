Os municípios paranaenses foram atingidos por um forte vendaval durante a madrugada deste domingo (12). Em algumas cidades, as rajadas de vento passaram dos 80 km/h. O estado está em alerta de temporais neste feriado de Nossa Senhora Aparecida. Veja a previsão completa.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o município de Planalto registrou um vendaval de 88,2 quilômetros por hora entre às 0h e 1h. O número foi registrado pela estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além disso, outros cinco municípios do Paraná tiveram vendaval acima dos 60 km/h entre a madrugada e a manhã de domingo.

Cascavel: 62,3 km/h às 8h30;

– Santa Maria do Oeste: 61,6 km/h às 8h45;

– Clevelândia: 64,4 km/h entre 2h e 3h;

– Dois Vizinhos: 68,8 km/h entre 0h e 1h;

Vendaval no Paraná: Volume de chuva é expressivo no estado

De acordo com o Simepar, além do vendaval que atingiu o Paraná, alguns municípios também tiveram um volume considerável de chuva, como: Cruzeiro do Iguaçu (24.0), Palotina (21.2) e Dois Vizinhos (17.2).

Conforme o meteorologista Samuel Braun, o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil traz risco para temporais no Paraná. A chuva que começou pelo interior avança pelas demais regiões paranaenses. Além disso, são previstos vendavais acima dos 70 km/h.

“As temperaturas mínimas giram perto dos 15º entre o sul, centro e a região de Curitiba. Já as temperaturas máximas ocorrem mais ao norte, com valores próximos dos 30ºC no norte pioneiro. No leste fica um pouco abafado, com máximas entre 22 e 24º na região metropolitana de Curitiba e acima dos 26º nas praias”, explicou.