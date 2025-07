Nesta quarta-feira (23), a Polícia Civil prendeu um jovem de 21 anos que vinha aterrorizando Jacarezinho (PR) com furtos reincidentes a estabelecimentos comerciais e residências. A ação ocorreu no âmbito da Operação Sinergia 2 e marca um importante avanço no combate à criminalidade local.

A captura foi realizada por policiais da 12ª Subdivisão Policial no bairro Laranjal, sob comando do delegado adjunto Tristão Antônio Borborema de Carvalho. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Criminal local, considerando a reincidência dos crimes e o risco concreto de novos delitos.

Histórico de crimes e reincidência

O suspeito, que vivia em situação de rua, havia sido libertado provisoriamente em 13 de junho, após cumprir pena por crimes patrimoniais. Porém, no dia 16 de julho, invadiu um restaurante no centro da cidade, subtraiu objetos, consumiu alimentos e bebidas e danificou equipamentos do local. A investigação contou com imagens de segurança de estabelecimentos vizinhos, que permitiram sua identificação.

A Polícia Civil apurou que o acusado já respondia a outras duas ações penais em 2025. Em maio, foi denunciado por roubo e em junho protagonizou pelo menos dois furtos. A reincidência, o desprezo pelas ordens judiciais e a ausência de vínculos familiares ou profissionais pesaram na decisão judicial de mantê-lo preso.

Justiça e segurança pública alinhadas

Segundo o delegado Tristão Borborema, a prisão foi essencial para garantir a ordem pública e a eficácia da investigação:

“A sociedade não pode ser refém da reincidência. A atuação célere e firme da Polícia Civil é a resposta que o cidadão espera diante da impunidade cotidiana.”