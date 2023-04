Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A atriz Giovanna Antonelli está deixando, oficialmente, a Globo. Após o término de “Travessia”, novela das 21h em que atua como Helô, a artista estará sem contrato de trabalho e negocia novas incursões em outros projetos, incluindo plataformas de streaming. A informação foi confirmada, nesta quinta-feira (13), pela assessoria da atriz à Folha de S.Paulo.

“O contrato fixo da Giovanna com a Globo já acabou, não é novidade. Inclusive em ‘Travessia’ já estamos com esse modelo de contrato por projeto”, informou a assessoria, em nota. Os últimos desligamentos de atores da Globo, inclusive, vem acompanhados da informação que a emissora tem “ajustado seus modelos de contrato às dinâmicas do mercado, com a possibilidade de fazer contratos por obra ou por período (prazo longo), de acordo com o planejamento de projetos”.

Questionada sobre o futuro da atriz, a assessoria de Giovanna informou apenas que ela segue em negociações com plataformas de streaming, como o HBO Max. O serviço de vídeo por demanda, inclusive, anunciou o remake de “Dona Beija” nesta quinta.

Além da carreira artística, Giovanna está se dedicando a dar aulas de marketing pessoal, em classes direcionadas a mulheres. Ela ficou 23 anos veiculada à Globo, onde atuou em novelas como “O Clone”, “Salve Jorge” e “O Segundo Sol”.