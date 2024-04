Um homem caiu em um poço de aproximadamente sete metros de profundidade em Cambé, no norte do Paraná, nesta terça-feira (02). A vítima, de 67 anos, estava fazendo roçagem de um terreno nas proximidades do Jardim Ulisses Guimarães, quando o acidente ocorreu. Felizmente, ele não teve ferimentos graves.

Seu Pedro, como é conhecido, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Cambé. A equipe foi alertada que o homem caiu no poço por moradores e por funcionários da Copel, que estavam nas proximidades. O trabalhador teria caído após escorregar no capim que cobria o poço.

A Defesa Civil também foi informada sobre o caso. O proprietário do terreno deve ser comunicado para aterrar o poço com o intuito de evitar outros acidentes

.Veja o momento do resgate do homem que caiu no poço: