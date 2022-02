Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um motorista, que trafegava pela PR-986, o Contorno Sul de Rolândia, no norte do Paraná, flagrou um acidente intencionalmente provocado na rodovia, na sexta-feira (26). Um caminhão foi parar no canteiro central após ser propositalmente empurrado por outro caminhão, como suposta “vingança”, pois teria dado uma fechada no trânsito.

Nas imagens gravadas por um motorista, é possível ver que os caminhões se provocam na pista. Uma carreta quer ultrapassar, mas o outro, um caminhão baú, não dá a vez e não sai da pista da esquerda. Num dado momento, a carreta passa o baú pela direita e, quando consegue emparelhar e quase passar, empurra o baú para a esquerda. O caminhão baú sai da pista e cai no canteiro central, já com o compartimento de carga estragado pela queda das mercadorias.