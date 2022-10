Um homem escapou de ser atropelado por uma carreta desgovernada na manhã deste último sábado (16) em Alto Piquiri, município a 40 quilômetros de Umuarama, no Noroeste do Paraná. José Caetano fugiu para dentro de uma casa onde, segundos depois, uma carreta atingiu o portão da residência.

(Foto: Reprodução/Câmera de segurança)

O registro por uma câmera de segurança flagrou o momento em o aposentado passa pela grade tentando escapar. Uma mulher abre o portão para José para dentro do imóvel. Em seguida a carreta derruba o portão da casa.

Veja o momento em que o homem se livra de ser atingido pelo veículo

(Vídeo: Reprodução/Câmera de segurança)

Conforme a Polícia Militar, o veículo desgovernado também atingiu dois carros e um trator que estavam estacionados, além do muro de uma casa antes de colidir com o portão da residência mostrado no vídeo.