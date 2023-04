Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O PROVOPAR de Jacarezinho-PR mobilizou o comércio, indústrias, Departamentos Públicos Municipais, servidores públicos e comunidade Jacarezinhense em uma ação solidária de arrecadação de caixas de chocolates. Rafaely Gomes Pimenta de Araujo, funcionária do PROVOPAR, responsável pela elaboração do evento de arrecadação das doações, destacou a importância deste evento “a Páscoa é uma das datas mais aguardadas pela criançada, e gostaríamos que todas as crianças pudessem receber uma lembrança especial no dia mais doce do ano”. Através da campanha foram arrecadadas cerca de 500 caixas de chocolate.

O evento solidário de Páscoa teve o início de distribuição na tarde desta quarta-feira (05/04) no salão da paróquia São Pedro Apóstolo. As doações arrecadadas foram distribuídas para crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos CRAS I, CRAS Il, e pelo Centro da Juventude de Jacarezinho-Pr, além da distribuição dos chocolates arrecadados, as crianças e seus responsáveis puderam desfrutar de uma tarde de diversão, em que assistiram a apresentação da peça teatral Coelhinhos da Páscoa, bem como foram servidos pipoca, algodão-doce, cachorro-quente e refrigerante.

Seguindo o cronograma de Páscoa, no dia 06/04, a Provopar em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, no período da manhã, fizeram a entrega de chocolates para 76 famílias da Pedreira e a tarde a distribuição ocorreu no bairro rural Campo da Experiência e na comunidade do acampamento sem terra atendendo mais 90 crianças.

A Secretária Municipal de Assistência Social Eliandra Gonçalves e o Diretor geral da Secretaria Municipal de Assistência Social Guilherme Aphonso Gonçalves Ruiz, agradeceram a PROVOPAR pelo movimento das arrecadações, tal como pela distribuição das doações que atenderam crianças acompanhadas pelo CRAS I, CRAS II, Centro da Juventude, Abrinja, Abrigo Municipal Ana Rafaela e APAE. Destacaram que só obtiveram o êxito na ação, em virtude da participação da comunidade na referida ação, possibilitando assim o atendimento para as crianças em situação de vulnerabilidade social do município.