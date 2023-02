Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um caminhoneiro de 30 anos ficou gravemente ferido em um acidente entre dois caminhões registrado na manhã desta sexta-feira (3) na PR-408, em Morretes, no Litoral do Paraná.

De acordo com o portal E Mais Notícias, os dois veículos seguiam pela rodovia e quando se aproximaram de uma lombada, o caminhão que vinha atrás não conseguiu frear e bateu com tudo na traseira do outro veículo.

A vítima ficou presa às ferragens e foi encaminhada para o Hospital Regional do Litoral. Ele viajava de Antonina com destino a Paranaguá.