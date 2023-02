Escutar esta notícia Escutar esta notícia

É sobre jamais esquecer as raízes! A ex-coletora de lixo, Lindiane Godoi, de 38 anos, se formou em Direito e como demonstração de gratidão e superação, ela fez o ensaio da formatura no caminhão de lixo em que trabalhou.

Mãe solo de dois filhos, Lindiane trabalhou 12 anos com orgulho na empresa de coleta de lixo em Caxias do Sul (RS), a Codeca, e no último dia 24 (terça-feira), fez suas fotos com o caminhão que por muitos anos foi sua ferramenta de trabalho.

“É uma forma de agradecer a todo apoio que me deram, tanto profissional, quanto no dia a dia. É também uma forma que encontrei de dizer o orgulho que tenho do trabalho”.

Teve incentivo na empresa

Foi nesse trabalho com a coleta de lixo que futura advogada conseguiu criar sozinha os filhos e investir no sonho de fazer uma faculdade.

Há 10 anos, quando começou a trabalhar na Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, tinha concluído apenas o Ensino Fundamental. Com o incentivo que recebia na Codeca, logo cursou o Ensino Médio.

Mãe de Leonardo, de 17 anos, e de Laura, 7, conta que iniciou o curso de Direito no segundo semestre de 2016. Na época, a segunda filha tinha apenas um ano.

“Eu via muita gente reclamar o tempo todo da vida e sempre dizia agradeça, agradeça. Temos que fazer o melhor nas condições que temos, porque a vida de todos é difícil e nem sempre vai ter a condição ideal. Tem que aproveitar as oportunidades, não reclamar e se agarrar aos teus sonhos”.

Fotos que inspiram

As fotos da ex-coletora de lixo celebrando a formatura no caminhão da empresa repercutiram na internet e serviram de inspiração para outras pessoas.

“Não imaginava que teria essa proporção. Que possa inspirar mais pessoas a acreditarem nos seus sonhos. Tudo é possível!”, encoraja Lindiane.

Parabéns!

Confira mais algumas fotos dessa vencedora!