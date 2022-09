Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois jovens ficaram gravemente feridos num acidente no quilômetro 107 da PR-495, no Oeste do Paraná. O motorista capotou sozinho o carro, que teve o motor arrancado e ficou irreconhecível, “achatado” pela forte batida com o solo. O acidente foi no trecho entre São Clemente e Entre Rios do Oeste, por volta das 5h15 deste sábado (10).

Conforme o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), um rapaz de 20 anos conduzia um Astra quando sozinho saiu da pista. O carro primeiro se chocou contra o chão, no barranco ao lado da pista, o que já o deixou “achatado”. Em seguida, bateu contra um poste, que arrancou o motor do Astra.

O condutor do veículo foi encaminhado em estado muito grave ao Hospital Moacir Micheletto, em Santa Helena. O passageiro, um rapaz de 19 anos, foi levado também em estado grave ao Hospital Cristo Rei, em Entre Rios do Oeste.