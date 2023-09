Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um menor de idade foi apreendido pela Polícia Militar ao ser flagrado enquanto tentava jogar drogas e outros objetos para o interior da cadeia pública de Carlópolis, na manhã desta terça-feira (12).

De acordo com divulgação da PM, a equipe foi acionada com a denúncia de que objetos estavam sendo arremessados para dentro da cadeia, No local foi realizado cerco e um adolescente foi localizado.

Questionado, ele confessou a ação e indicou onde estava a sacola que ele tentou arremessar. Nela estavam contidos 173 buchas de maconha, 166 buchas de fumo, um carregador de celular e uma bateria de celular.

E o menor e os itens apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis.