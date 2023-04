Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um casal foi preso nesta terça-feira (25), sendo o homem suspeito por tráfico de drogas e homicídio, e a mulher, por homicídio. As prisões aconteceram em Maringá, no Noroeste do Paraná.

Também foram apreendidas uma porção de maconha e uma pistola carregada. Segundo a Polícia Civil, a mulher é suspeita de um homicídio ocorrido em fevereiro de 2023, em Sarandi (PR).

Já o homem, diz a Polícia Civil, é chefe de uma organização criminosa e é suspeito de envolvimento na guerra de traficantes ocorrida no ano de 2021, no município de Sarandi (PR), na mesma região. O acontecimento gerou 15 homicídios na época.