A paranaense Amanda Meirelles é a vencedora do BBB 23. O resultado do programa da Globo foi revelado na madrugada desta quarta-feira (26). A paranaense era apontada como uma das favoritas a ganhar o BBB 23. Por conta disso, para celebrar o fato de a moradora de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), teve uma festa especial para a noite da final do programa.

Amanda é a primeira mulher paranaense a vencer o programa. Antes, Cézar Lima era o outro paranaense que havia vencido a edição número 15. Amanda levou o maior prêmio já pago pelo Big Brother Brasil, no valor de R$ 2.880.000