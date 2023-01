Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 39 anos se feriu gravemente em um acidente automobilístico na noite de segunda-feira, 2, na PR-092, no trecho entre Siqueira Campos/PR e Wenceslau Braz/PR.

A vítima conduzia um VW/Gol, com placas de Siqueira Campos-PR, que colidiu frontalmente com uma carreta de Fazenda Rio Grande-PR, que trafegava no sentido contrário, próximo ao Posto Cristo Rei.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Siqueira Campos. De acordo com informações obtidas pela reportagem, apesar da gravidade das lesões o quadro clínico do motorista era considerado estável pela equipe médica.

Chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a colisão. O motorista da carreta não se feriu. Ele realizou o teste de etilômetro, que resultou em 0,00mg/L.

As causas do acidente, ocorrido em local de terceira faixa e ultrapassagem proibida, serão investigadas.