Uma criança de 4 anos foi salva nesta terça-feira (3) por policiais militares após se engasgar em Rolândia, no Norte do Paraná. O menino, que chegou a cuspir sangue, já não tinha sinais vitais e estava com a pele azulada, quando chegou até a equipe da Polícia Militar (PM).

A tia da criança levou o sobrinho de carro até a viatura da Rondas Tático Motorizadas (Rotam), que realizava patrulhamento no centro do município. De acordo com os policiais, ela estava desesperada e gritava “socorro, salve o meu sobrinho, ele está engasgado”. Em seguida, ele foi colocado dentro da viatura, onde fizeram a manobra de Heimlich para salvá-lo.

Os policiais encaminharam o menino para o Hospital São Rafael. Os médicos continuaram com as manobras, até que ele cuspiu sangue e voltou a apresentar sinais vitais.