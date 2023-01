Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso de 75 anos morreu atropelado na noite de terça-feira, 24, na PR-435, no município de Congonhinhas, no norte pioneiro do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um veículo estava transitando pela rodovia no sentido Ibaiti/PR ao entroncamento com a PR-160, quando atropelou a vítima que caminhava pela via, e veio a óbito no local.

O condutor do veículo deixou o local sem prestar socorro à vítima.

O caso é investigado pela Polícia Civil.