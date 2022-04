Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A colisão frontal de um carro e um ônibus da viação Garcia matou os quatro ocupantes do automóvel, na noite desta quarta-feira (06). O acidente foi na PR-552, em Colorado, bem na curva conhecida como “Curva da Água das Pedras”

O veículo Astra possivelmente saiu da sua pista de rolagem, bateu de frente com o ônibus na pista contrária, rodopiou e foi parar do lado do veículo de viagem. A pista estava seca, sem chuva no momento. O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) ainda não sabe precisar as circunstâncias do acidente. No ônibus, ninguém se feriu.

A rodovia ficou completamente bloqueada neste trecho. Alguns motoristas se arriscaram, desviando por dentro de um canavial que há ao lado da estrada.