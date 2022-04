Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem foi preso na tarde de terça-feira, 5, após ser flagrado com pedras de crack em Carlópolis/PR.

A equipe de Operações com Cães estava em patrulhamento pela rua Bauinia, quando na esquina com a rua Manguinha, os policiais visualizaram um suspeito parado na calçada com um frasco em sua mão, que ao ver a equipe policial, fugiu para sua casa, sendo abordado dentro o imóvel. No local foi encontrado o frasco, que em seu interior possuía 10 porções de crack e R$ 44 em notas diversas.

O homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas e entregue na delegacia local.