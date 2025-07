Uma criança, de 3 anos, foi encontrada morta dentro de um buraco com lama nesta sexta-feira (04), em Loanda, no Noroeste do Paraná. A vítima foi identificada como Joaquim G F P N. A morte do pequeno comoveu toda a comunidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança foi encontrada morta em um buraco com lama de cerca de 60 cm de profundidade. Os bombeiros acreditam que a cava foi formada ou agravada pelo alto volume de chuva que atingiu a região. “Após o levantamento de informações e buscas iniciais realizadas pelas equipes da PM e Polícia Civil, verificou-se a possibilidade da vítima se encontrar em uma cava com acúmulo de água da chuva; dessa forma a equipe do corpo de bombeiros realizou busca aquática e a vítima foi localizada submersa, em óbito, a uma profundidade de aproximadamente 60 cm”, disseram os bombeiros em nota. Criança encontrada morta em buraco com lama estava desaparecida De acordo com a Polícia Civil, a mãe da criança percebeu que ele havia sumido de casa por volta das 11h30 desta sexta-feira (04). O menino foi encontrado pelos bombeiros por volta das 15h e os agentes acreditam que a causa da morte foi afogamento. Contudo, somente o laudo do Instituto Médico Legal (IML) vai concluir a informação.