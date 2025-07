A Polícia Civil do Paraná (PCPR) comemora nove anos de criação do seu Grupamento de Operações Aéreas (GOA) nesta sexta-feira (4). A unidade realiza voos de policiamento de repressão qualificada e atua em apoio às unidades da PCPR em todo o Estado. Desde a sua criação, em 4 de julho de 2016, o GOA contabiliza 3.836 missões e 5.454,28 horas voadas. Somente neste ano, entre 1º de janeiro e 30 de junho, foram realizadas 240 operações e registradas 264 horas de voo.

O GOA opera de forma ininterrupta e presta suporte a diversas frentes da polícia judiciária, atuando no cumprimento de mandados de prisão e busca, transporte de equipes táticas e apoio em ocorrências de unidades da PCPR em diferentes regiões do Estado. Também colabora com outras instituições, como a Casa Militar — no transporte de órgãos para transplante, além da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e Polícia Federal (PF).

“O Grupamento de Operações Aéreas é um recurso estratégico que permite à Polícia Civil atuar com agilidade em ações como o cumprimento de mandados, perseguições e outras operações. A mobilidade proporcionada pelas aeronaves garante resposta rápida em qualquer região do Estado e fortalece a capacidade de ação das unidades da PCPR”, afirma o delegado-chefe do GOA, Renato Coelho.

O GOA tem como atribuição ampliar a mobilidade das equipes operacionais, possibilitando atuação integrada em operações complexas. A estrutura também permite o deslocamento rápido de efetivo, favorecendo a pronta resposta da PCPR em situações de urgência.

Em março deste ano, o GOA participou de um treinamento voltado à ambientação de cães farejadores com as aeronaves da corporação. A instrução envolveu cinco policiais civis e dez cães do Núcleo de Operações com Cães (NOC), com o objetivo de estabelecer um procedimento operacional padrão para o transporte aéreo dos animais em ações emergenciais.

“A integração das equipes visa reduzir o tempo de resposta em operações que demandem a atuação dos cães em todo o estado”, completa.

BASES AÉREAS – Desde a criação do grupamento aéreo da PCPR, a base principal da unidade permanece no aeroporto do Bacacheri, em Curitiba. Além da estrutura na capital paranaense, a PCPR conta com uma unidade volante em parceria com a Polícia Federal em Guaíra, na região Oeste, onde atua na Operação Protetor das Fronteiras e Divisas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSJP).

A estrutura tem o objetivo de intensificar o combate ao contrabando e o tráfico de drogas nas fronteiras com o Paraguai e com a Argentina. A atividade com a aeronave também dificulta a ação de traficantes, evitando que acessem áreas fluviais, além de auxiliar na localização de depósitos de drogas ou organizações criminosas.

GOA – O Grupamento de Operações Aéreas iniciou os trabalhos em 2016 com um helicóptero R44. De lá para cá, foram incorporados à PCPR mais um helicóptero do mesmo modelo e um avião Beecheraft modelo Baron B58 e um helicóptero Bell 407. Um helicóptero Eurocopter AS 350 locado também completa a frota.