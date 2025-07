Um homem, de 31 anos, foi preso por forjar o próprio sequestro em Cambira, no Norte do Paraná, na tarde desta sexta-feira (04). O suspeito enviou uma foto ao pai para tentar extorquir R$ 180 mil dele por um suposto resgate. Entenda a história.

De acordo com a Polícia Civil, o sequestro teria acontecido no dia 30 de junho. Desde então, a família recebeu várias ameaças – inclusive de que os sequestradores cortariam os dedos do homem caso o pagamento não fosse feito. Pouco tempo depois, os policiais descobriram o cativeiro e que o filho estava enganando o pai e a família.

“Descobrimos o ponto exato do cativeiro e quem era a pessoa que estava mandando as mensagens. Fomos até o município de Cambira e achamos essa vítima. Então, percebemos que não se tratava de um sequestro, mas sim de um golpe”, disse o delegado André Garcia.

Abalados, o pai, a esposa e os outros dois filhos fecharam a empresa da família em Apucarana e se mudaram para Curitiba. Além disso, o pai descobriu que o filho forjou o próprio sequestro na delegacia, durante o andamento da investigação.

Filho que forjou o próprio sequestro mandou foto para o pai

Conforme o delegado, o rapaz preso por forjar o próprio sequestro chegou a encaminhar uma foto onde aparece sentado e de mãos amarradas para o pai, na tentativa de extorquir o dinheiro dele.

Na foto, ele está com um capuz na cabeça e com sinais de agressão pelo corpo. A polícia descobriu também que ele tinha dívidas com o tráfico de drogas e que provavelmente forçou o sequestro para pagar a dívida.