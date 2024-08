Morreu nesta sexta-feira, 23, no Hospital Universitário de Maringá (HUM), o trabalhador de uma usina de cana-de-açúcar que operava uma máquina no combate a um incêndio quando o vento virou de direção e o fogo o cercou. O incêndio no canavial foi nesta quinta-feira, 22, em Paraíso do Norte, no noroeste do Paraná. O homem foi identificado como Claudinei Pereira. A morte foi confirmada ao GMC Online pela assessoria de imprensa do HUM.

O homem, de 41 anos, foi resgatado por outros trabalhadores da usina e levado de helicóptero para o hospital, com queimaduras em 90% do corpo, diz o médico Maurício Lemos, coordenador do Samu Aéreo.

“A vítima precisou ser entubada e receber uma reanimação na cena e posteriormente deslocamos ao Hospital Universitário Regional de Maringá. Situação delicadíssima, muito grave da vítima” contou o médico Maurício Lemos.

A umidade do ar chegou a 10% em algumas cidades. O tempo seco e o calor criam as condições perfeitas para os incêndios ambientais, diz a cabo Paola Notoya, do Corpo de Bombeiros de Maringá.

“Nos últimos dias, em todo o estado, a gente vê uma tríade perfeita para os incêndios florestais acontecerem, que é a alta temperatura em união com a umidade baixa do ar e esses ventos que a gente tem que propagam muito rápido as chamas” explicou Paola.