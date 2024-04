Na noite de terça-feira (2), um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na rua Amélia Naufal, Vila Domingues, em Ribeirão do Pinhal/PR.

A Polícia Militar recebeu denúncias sobre a prática recorrente de tráfico de drogas no local, inclusive com o uso ostensivo de armas de fogo. A equipe monitorou a área e flagrou o momento do comércio de entorpecentes, realizando a abordagem dos envolvidos.

Durante a busca pessoal e no local, foram encontrados diversos entorpecentes embalados e prontos para venda, dinheiro oriundo do tráfico, um revólver Taurus calibre .38 com cinco munições

intactas e diversas munições de calibre .380.

Diante dos fatos, um homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com os itens apreendidos.