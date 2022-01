Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em duas situações distintas, dois veículos pegaram fogo na BR-277, no litoral do Paraná, neste domingo (02), na subida da serra para Curitiba. O primeiro caso foi de um caminhão e o outro de um automóvel. Não houve feridos em nenhuma das situações.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro caso, do caminhão, ocorreu bem no fim da manhã, na altura do quilômetro 35, não muito longe do pedágio. O veículo tinha dois ocupantes, que conseguiram descer logo que notaram as chamas atrás da cabine. Um dos ocupantes ainda se arriscou, voltando a entrar na cabine para pegar algum pertence.

Um caminhão do Corpo de Bombeiros em Morretes foi até o local e trabalhou na contenção das chamas. O trânsito ficou lento na região, já que ficou em meia pista. Não se sabe o que deu início às chamas.

Carro

O outro veículo foi um automóvel, que pegou fogo na altura do quilômetro 45, já no início da tarde. Em princípio, o carro teve alguma pane elétrica. Os ocupantes do carro conseguiram sair em tempo, assim que perceberam a fumaça vindo do motor, e não se feriram. Logo em seguida, as chamas já se alastraram por todo o carro.

Nos dois casos, os veículos já foram removidos e o fluxo segue normal, apenas um pouco mais carregado por conta da volta do feriado de reveillón nas praias.