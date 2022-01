A JR Bateria é uma empresa que atua há mais de 35 anos com 9 lojas no mercado e agora chegamos em Jacarezinho com o melhor preço em Baterias da cidade.

Está com o veículo parado? Nós vamos até você!

Com atendimento personalizado, pagamento facilitado e preços justos, nós levamos as melhores baterias até a sua casa!

Trabalhamos com baterias para carros, tratores caminhões, motos, lanchas, Jet ski, etc.

Temos também baterias novas e semi novas trabalhamos com atendimento 24 horas, isso mesmo 24 horas, ligou chegou.

JR baterias a loja do Juvenal

Endereço: Avenida Dr. João de Aguiar, 169

Bairro: Vila Setti

Cidade: Jacarezinho-PR

Telefone e whatsapp: (43) 99628-0934 ou (14) 99605-1530