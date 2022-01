Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um Ford Ecosport capotou na estrada do Morro do Bim, em Santo Antônio da Platina/PR, na tarde desta sexta-feira (14), e mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, a corporação foi acionada para atender um capotamento com vítimas presas no veículo na estrada de acesso ao Morro do Bim, porém quando os socorrista chegaram ao local do acidente não havia ninguém no interior do automóvel.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a condutora do veículo foi atendida pelos socorrista e apresentava lesões leves. A equipe que atendeu a ocorrência foi informada que também havia crianças no carro (número não apurado pela guarnição), que foram socorridas por terceiros.