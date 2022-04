Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um comerciante que foi internado em estado grave, no último dia 24 de março, após ser agredido por dois homens na entrada de um motel em Mandaguari, na região metropolitana de Maringá, no Norte do Paraná, morreu neste sábado (9).

A informação foi publicada neste domingo pelo portal de notícias GMC Online.

Edilson Campos, de 55 anos, é proprietário do motel onde houve a agressão. Segundo relatos de testemunhas, publicados na época pelo GMC Online, os agressores estacionaram duas motos no acesso ao estabelecimento e o comerciante teria pedido que eles deixassem o local, que tem constante entrada e saída de veículos, além de ser um local onde os clientes buscam privacidade.

Assista ao vídeo

Imagens: Reprodução GMC Online.

Segundo o portal de notícias, os suspeitos não teriam gostado de terem a atenção chamada e partiram para cima do comerciante. Uma câmera de segurança do local registrou parte da confusão e as imagens mostram a movimentação dos suspeitos.

A vítima foi socorrida em estado grave com fraturas, traumatismo craniano e hemorragia e ficou 15 dias internado