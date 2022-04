Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, visitante de preso, foi flagrada pelo equipamento de scanner corporal digital tentando entrar com 84 gramas de maconha ma Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu – Unidade II (PEF II), no oeste do Paraná, na manhã deste domingo (10).

Ela escondeu a droga em suas partes íntimas, dentro de plásticos pretos. Porém a artimanha foi flagrada pelo scanner.

Os policiais do Departamento Penitenciário (Depen) encaminharam a mulher à 6.º Subdivisão de Polícia, em Foz do Iguaçu.