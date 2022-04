Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Voltar para casa para descobrir seu parceiro com outra mulher pode ser uma ideia assustadora para a maioria das pessoas que estão em relacionamentos. Mas após uma jornada de 16 horas exaustivas de trabalho é diferente. Pelo menos para Tayler Dunham, que relatou em vídeo no TikTok qual foi sua reação ao pegar o traidor no flagra.

O portal The Mirror relatou que ela chegou em casa e subiu para seu quarto, onde foi recebida com um convidado inesperado: seu namorado com outra mulher na cama. No entanto, em vez de causar uma cena, a mulher sonolenta simplesmente deitou na cama ao lado do casal, disse para eles terminarem em outro lugar e foi dormir.

Leia a matéria completa no Portal Metrópoles, clicando aqui.