Um jovem, de 29 anos, morreu em um grave acidente registrado na noite deste domingo (24), no km 209, na BR-369, em Apucarana, no Paraná. A ocorrência foi registrada pela PRF por volta das 22h45, nas proximidades do 10º Batalhão da Polícia Militar. O motorista foi identificado como o engenheiro agrônomo Jean Roger Miquelão Martins, de 29 anos, que dirigia uma Chevrolet Montana.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro conduzido pelo engenheiro, seguia pela BR-369, sentido decrescente, próximo ao viaduto com a BR-376, quando perdeu o controle da direção e saiu do leito carroçável, colidiu em um barranco e caiu na BR-376.

