O prazo de inscrição para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2026 termina nesta sexta-feira (6), às 23h59, no horário de Brasília. O programa do Ministério da Educação (MEC) permite o financiamento de mensalidades em cursos superiores de instituições privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Como se inscrever no Fies 2026?

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com login pela plataforma Gov.br. Também é necessário informar um e-mail pessoal válido.

O candidato pode escolher até três opções de curso e alterar as preferências até o encerramento do prazo. No entanto, a pré-seleção ocorrerá para apenas uma das opções, considerando curso, turno, local de oferta e instituição de ensino.

No momento da inscrição, é obrigatório informar o perfil do candidato, incluindo etnia/cor, se é quilombola, se possui deficiência e se já concluiu o ensino superior.

Quem pode participar do Fies 2026?

Os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 podem se inscrever no Fies, desde que tenham alcançado média mínima de 450 pontos nas cinco provas e não tenham zerado a redação.

Também é exigida renda familiar bruta mensal por pessoa de até três salários mínimos, o equivalente a R$ 4.863 em 2026.

Para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), é necessário apresentar laudo médico que comprove a condição, com o respectivo código da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Como acontece a classificação do Fies?

A classificação no processo seletivo do Fies será realizada de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência.

O que é e como funciona o Fies Social?

O processo seletivo do Fies inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 810,50, em 2026) e com inscrição ativa no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Os pré-selecionados que cumprirem as regras do Fies Social poderão solicitar a contratação do financiamento integral, com cobertura de até 100% dos encargos educacionais.

Caso a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição privada de ensino superior identifique divergência na renda familiar declarada, poderá ser exigida a apresentação de documentação complementar para comprovação.

Quando sairá o resultado do Fies 2026?

Conforme o edital do Fies, o resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado em 19 de fevereiro.

Os estudantes pré-selecionados deverão acessar o Fies Seleção para complementar sua inscrição entre os dias 20 e 24 de fevereiro.

Lista de espera

Os estudantes que não forem pré-selecionados na chamada única estarão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, observada a ordem de classificação. A pré-seleção na lista de espera ocorrerá de 26 de fevereiro a 10 de abril.

Com informações da Agência Brasil!*