A Polícia Civil do Paraná cumpriu, na tarde desta sexta-feira (6), um mandado de prisão contra um homem de 69 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de Jacarezinho.

A prisão foi realizada por uma equipe da Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Platina, composta pelo delegado e agentes de polícia judiciária. O condenado recebeu pena de 13 anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi investigado em 2014 e posteriormente processado e condenado por manter relações sexuais com quatro meninas menores de 14 anos, na cidade de Jacarezinho. Conforme apurado à época, ele pagava valores entre R$ 20 e R$ 30 por cada encontro.

O condenado era considerado foragido da Justiça e foi localizado em uma residência no bairro Jardim Moralina, em Santo Antônio da Platina, após troca de informações entre as equipes das delegacias de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambará, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.