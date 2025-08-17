Um filhote de onça-pintada foi localizado por produtores rurais durante a colheita de milho, na manhã da ultima terça-feira (12), em uma propriedade na zona rural de Floraí, região noroeste do Paraná.

Ao perceberem a presença do animal entre os pés de milho, os trabalhadores acionaram a Polícia Militar Ambiental, que realizou o resgate. O filhote foi recolhido e encaminhado ao Instituto Água e Terra (IAT), onde passará por avaliação veterinária.

De acordo com informações da PM Ambiental, o laudo médico será decisivo para definir se o animal poderá ser reintroduzido em seu habitat natural ou se precisará ser encaminhado para cuidados específicos e reabilitação.

A Polícia Militar do Paraná reforça que, em casos de encontro com animais silvestres, é fundamental acionar imediatamente os órgãos competentes. A medida evita riscos à segurança das pessoas e garante o bem-estar da fauna.