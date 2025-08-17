Três pessoas ficaram feridas após um capotamento ocorrido no fim da tarde deste sábado (16), na rodovia PR-151, em Ribeirão Claro, norte do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 17h, na altura do km 15+500 metros, e envolveu um automóvel VW/Jetta com placas do próprio município.

Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo trafegava no sentido crescente da via quando, por circunstâncias ainda desconhecidas, saiu da pista e capotou, parando às margens da estrada.

Dentro do carro estavam a condutora, uma mulher de 51 anos, e duas crianças — uma menina de 8 anos e um menino de 10. Todos sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes de emergência, sendo encaminhados ao Pronto-Socorro de Ribeirão Claro.

A motorista não foi submetida ao teste do bafômetro devido à necessidade de atendimento médico imediato. A PRE informou que as causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

O trecho da rodovia não precisou ser interditado, mas o caso acende alerta sobre os riscos em deslocamentos pela região.